May hatte die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im Unterhaus in letzter Minute verschoben. Sie wollte neue "Zusicherungen" der EU und flog bereits am Dienstag kreuz und quer durch halb Europa. Nach Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Den Haag und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin traf sie am Abend EU-Ratschef Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Heute wollte sie den irischen Premier Leo Varadkar in Dublin treffen.