Theresa May im Unterhaus (Archiv).

Quelle: Uk Parliament/Jessica Taylor/Press Association Images/dpa

Sechs Wochen vor dem EU-Austritt Großbritanniens hat Premierministerin Theresa May eine neue Brexit-Schlappe im Parlament hinnehmen müssen. Die Abgeordneten votierten in London mit 303 zu 258 Stimmen gegen eine Beschlussvorlage, die sowohl ein Mandat für Nachverhandlungen am Brexit-Deal, als auch eine Absage an den EU-Austritt ohne Abkommen bestätigen sollte.



Vor zwei Wochen hatten die Abgeordneten May den Auftrag gegeben, das mit Brüssel vereinbarte Abkommen nachzuverhandeln.