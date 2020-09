Premierminister Johnson braucht für Neuwahlen die Zustimmung der Opposition.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Anfang der Woche hatte Johnson zwar eine Mehrheit im Unterhaus für das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen erreicht. Gleich nach diesem grundsätzlichen Ja votierten die Abgeordneten aber gegen Johnsons Zeitplan, der einen EU-Austritt Großbritanniens in der kommenden Woche ermöglichen sollte. Die Parlamentsmehrheit will das dazu nötige Gesetz genauer prüfen. Johnson zeigte sich bereit, dem Unterhaus mehr Zeit für die Arbeit am Gesetz zu geben. "Aber sie müssen einer Wahl am 12. Dezember zustimmen", setzte er hinzu.



Die Abstimmung über mögliche Neuwahlen soll am Montag stattfinden. Dafür braucht Johnson dann die Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten, also auch der Labour-Partei. Der Premier hatte im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens schon im September Neuwahlen beantragt, bekam dafür aber keine Mehrheit. Laut Umfragen sind Johnsons Tories beliebter als die Labour-Partei von Corbyn.