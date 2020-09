Er sei in einem Land voller Grenzen aufgewachsen und wisse, was das bedeute, sagte er in Anspielung auf die sogenannten Friedensmauern, die in nordirischen Städten protestantische und katholische Wohnviertel abschirmen. Wenn Premierminister Boris Johnson innerhalb von weniger als einem Jahr ein Freihandelsabkommen mit der EU aushandeln könne, würde ihn das sehr überraschen.