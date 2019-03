Premierministerin May im britischen Parlament.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Abstimmung über eine Brexit-Verschiebung am Donnerstag indirekt mit einer Entscheidung über ihr Brexit-Abkommen verknüpft. Nur wenn die Abgeordneten bis zum 20. März für ihr Brexit-Abkommen stimmten, sei eine kurze Verschiebung des EU-Austritts bis zum 30. Juni möglich.



Das geht aus der veröffentlichten Beschlussvorlage der Regierung für die Abstimmung am Donnerstag hervor. Zweimal haben die Parlamentarier Mays Deal bereits abgeschmettert.