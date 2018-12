Die britische Regierungschefin gerät mit dem Parlamentsbeschluss weiter unter Druck - diesmal von der EU-freundlichen Seite in ihrer Fraktion. Denn die Entscheidung könnte Mays Verhandlungen in Brüssel über die Austrittsmodalitäten erschweren und einigen Ministern zufolge den Brexit selbst infrage stellen. Die konservative Premierministerin will auf dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel dafür werben, in die zweite Phase der Brexit-Gespräche einzutreten.