Die britische Premierministerin Theresa May. Quelle: Virginia Mayo/AP POOL/dpa

Großbritannien wird die Brexit-Schlussrechnung an die EU nur im Falle einer Einigung auf ein Handelsabkommen bezahlen. Das machte die britische Premierministerin Theresa May deutlich.



Die britische Regierung geht von 40 bis 45 Milliarden Euro aus, die das Land der EU nach dem geplanten Austritt schuldet. Das Angebot stehe aber unter der Bedingung, dass ein Handelsabkommen geschlossen werde. "Wenn wir uns nicht auf diese Partnerschaft einigen, dann ist dieses Angebot vom Tisch", sagte May.