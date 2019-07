Ob Johnson, wenn es nicht klappt, zurücktreten wird? Jeremy Hunt

Ansonsten gelte weiter "to do or die", so Johnson. No Deal am 31. Oktober. Der, wenn er gut vorbereitet sei, nicht so schlimm werden wird. Nachfragen, dass die EU Nachverhandlungen kategorisch ausschließt und was dann, lässt er unbeantwortet. In diese Kerbe schlägt Konkurrent Hunt. "Ob Johnson, wenn es nicht klappt, zurücktreten wird?", will der wissen. Das lässt Johnson offen, wie so vieles.