Es geht um das sogenannte EU-Rückzugs-Gesetz. Darin soll geregelt werden, wie all die seit langem geltenden EU-Gesetze in britische Gesetzte umgewandelt werden, sobald das Land aus der Union ausgetreten ist. Beim ersten Abstimmungsdurchgang hatte die Regierung ihre Vorstellungen dazu ziemlich glatt durchs Unterhaus bringen können. Im Oberhaus, in dem überproportional viele europafreundliche Liberaldemokraten sitzen, gab es Widerstand. Die Lords schickten zahlreiche Entwürfe mit Änderungsanträgen ins Unterhaus zurück. Die zwei wichtigsten: Das Oberhaus wünscht sich die Mitgliedschaft Großbritanniens im Europäischen Wirtschaftsraum EWR - was so viel wie einen sanften Brexit bedeutet. Er würde Großbritannien einen Status verschaffen wie Norwegen. Und die Lords wollen, dass das Parlament am Ende auch wirklich die Vollmacht bekommt, über den Brexit-Deal so entscheidend zu befinden, dass die Regierung gegebenenfalls zurück an den Verhandlungstisch geschickt werden kann.