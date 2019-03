"Just get on with it", "erledigt es einfach" - damit endlich Ruhe ist. Das hört man überall in Britannien, und wohl auch viele Beobachter in Europa und der Welt werden sich fragen, was daran denn so schwer sein kann, endlich zu einer Einigung zu kommen. Vielleicht reicht ein kurzer Blick darauf, was alles auf dem Spiel steht, für eine Erklärung. Es geht um persönliche Karrieren. Die der Premierministerin, die ihren Job behalten will. Um die in ihrer eigenen Partei, die nach ihrem Job trachten. Um den Oppositionsführer, der an die Macht will.



Darum, dass das Land wirtschaftlich dem mit weitem Abstand größten Handelspartner den Rücken zukehren will. Eine Wirtschaftsordnung aufbrechen will, die in fast fünf Jahrzehnten völlig zusammengewachsen ist. Mit Gewinnern, Verlieren und der Angst vor größeren Wohlstandsverlusten. Und vielleicht gar der Anfang vom Ende des Vereinigten Königreichs möglich wird: Mit Schotten, Walisern und gar immer mehr Nordiren, die sich in dem ihnen vom englischen Nationalismus mehr oder weniger aufgezwungenen Brexit nicht wiederfinden. Es ist also im klassischen Sinne, auf vielen Ebenen, eine Frage von Sein oder Nichtsein für das große Britannien.