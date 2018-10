Für die Entscheidung gegen Europa, für die im Juni 2016 mehr als die Hälfte der Briten stimmten, haben in der Sprachschule in Kilburn die wenigsten Verständnis. Sollte die Freizügigkeit abgeschafft werden, dann hat das schlimme Auswirkungen für das Land, da ist sich Luigi Nardoni sicher. Er ist Italiener, lernt in der Sprachschule in London gerade Englisch. "Klar, manche Immigranten kommen ohne viel Geld hierher. Aber irgendwann verdienen Sie alle Geld, das sie dann auch ausgeben", sagt er. "Das erzeugt Reichtum. Wenn das irgendwann aufhört, dann ist das Land in Schwierigkeiten." Dass seine Landsleute mit dem Brexit-Votum eine schlechte Wahl getroffen haben, meint auch Peter Dawson. Der Brite ist Lehrer an der Sprachschule: "Schon das Wort Brexit ist sehr unbeholfen und bescheuert. Es spiegelt sehr gut wieder, was die Menschen vor ihrer Stimmabgabe gedacht haben: Nichts!"