Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Bulgarien

Quelle: dpa

Frank-Walter Steinmeier hat vor einer dauerhaften Beschädigung der EU durch den Brexit gewarnt. "Wir müssen sehen, wie immer die Briten sich entscheiden mögen, dass daraus keine neue Dauerkrise für die EU wird", sagte der Bundespräsident während seines Bulgarien-Besuchs in Sofia.



Es komme darauf an, "dass wir uns nicht auf Dauer blockieren in den europäischen Vorhaben, die jetzt vor uns stehen". Er verwies auf die Besetzung der neuen EU-Kommission und das Aufstellen des neuen EU-Haushalts.