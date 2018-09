Airbus sieht den Brexit sehr kritisch. Archivbild Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Für den Fall eines harten Brexits ohne Handelsvereinbarungen mit der EU droht der Flugzeugbauer Airbus mit dem Rückzug aus Großbritannien. In jedem Fall habe der Brexit negative Konsequenzen für die Luftfahrtindustrie, sagte der Chef der Flugzeugsparte, Tom Williams.



Sollten sich London und Brüssel nicht auf Handelsbedingungen einigen, müsse Airbus seine langjährige Präsenz in Großbritannien überdenken. Der Konzern beschäftigt dort rund 14.000 Mitarbeiter in 25 Produktionsstätten.