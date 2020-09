Die EU und Großbritannien ringen hart um Details ihrer Scheidung.

Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Im Brexit-Streit fordert die Bundesregierung weitere Zugeständnisse von Großbritannien. Die EU stelle nur zwei einfache Bedingungen, nämlich den Erhalt des Friedens in Nordirland und den Schutz des europäischen Binnenmarkts, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth. "Jetzt liegt es wieder mal an unseren britischen Partnern, das zu tun, was nötig ist."



Ob ein Deal in Reichweite sei, könne er nicht sagen, so der SPD-Politiker. Die EU tue weiter alles für eine Einigung. "Ein harter Brexit wäre ein Desaster."