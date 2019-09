Der Premier wandte sich damit in erster Linie an seine Gegner im Unterhaus. Medienberichten zufolge gehören auch mehrere Abgeordnete seiner Konservativen Partei dazu. Die Abweichler planen angeblich zusammen mit der Opposition, am Dienstag im Unterhaus ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass einen ungeregelten EU-Austritt ohne Vertrag verhindert und Johnson zwingen würde, den EU-Abschied um drei Monate zu verschieben. Der Premier lehnt das entschieden ab - er will Großbritannien Ende Oktober notfalls auch ohne Brexit-Vertrag aus der EU führen. Nach einer Krisensitzung seines Kabinetts schloss Johnson einen erneuten Aufschub des EU-Austritts kategorisch aus.