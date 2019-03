May lässt am Dienstag im Unterhaus erneut abstimmen.

Quelle: Christopher Furlong/PA Wire/dpa

Wenige Tage vor der zweiten Abstimmung über das Brexit-Abkommen hat die britische Premierministerin Theresa May von Brüssel mehr Entgegenkommen gefordert. "Die Entscheidungen der EU in den nächsten Tagen werden einen großen Einfluss auf das Ergebnis der Abstimmung haben", sagte May.



Am Dienstag will May im Unterhaus erneut über den Brexit-Vertrag abstimmen lassen. Im Falle eines weiteren Scheiterns warnte May vor einem EU-Austritt ohne Abkommen sowie einer Abkehr vom Brexit.