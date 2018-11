Eine Ablehnung sei "nicht unwahrscheinlich", sagt von Ondarza. Verweigert das Parlament die Zustimmung, droht eine Regierungskrise. Neuwahlen könnten ausgerufen werden. Eine heftige Marktreaktion könnte May stürzen lassen. Von einem Rücktritt sei allerdings nicht automatisch auszugehen. "May hat schon angekündigt, dass sie bis zum letzten Moment kämpfen will."



Scheitert der Plan ohne Neuverhandlungen mit Brüssel, sieht der EU-Vertrag vor, dass Großbritannien ohne Abkommen die EU verlässt. Die Folgen dieses "No Deal" wären für Wirtschaft, Politik und Bürger gravierend. Flugzeuge müssten womöglich am Boden bleiben, Waren würden an den Grenzen feststecken. Handel mit der EU könnte London nur nach den WTO-Regeln betreiben.