Barnier kämpft weiter um einen geregelten Brexit. Archivbild

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Die EU will London im Brexit-Streit weiter entgegenkommen. "Wir wissen, dass es in Großbritannien ein Misstrauen gibt, der Backstop könne eine Falle werden, in der die Briten auf immer an die EU gebunden sind", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier der "Welt". Der Backstop solle aber nur temporär sein.



Der Backstop ist die Garantie für eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland. Bis eine andere Lösung gefunden ist, soll ganz Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleiben.