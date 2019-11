EU-Unterhändler Michel Barnier.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Im Brexit-Streit haben die EU und Großbritannien in der Nacht stundenlang um eine Einigung gerungen. Obwohl ein Abkommen in greifbarer Nähe schien, verkündeten beide Seiten noch keinen Durchbruch. Die Gespräche wurden unterbrochen. Streitpunkt ist die Frage, wie die Grenze zwischen Irland und Nordirland offen gehalten werden kann.



Der Zeitdruck ist enorm: Schon zum Nachmittag soll ein Vertragsentwurf stehen, damit er beim am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel gebilligt werden kann.