In Großbritannien gibt es quer durch die Parteien Rufe nach einem zweiten Referendum, das auch den Verbleib in der EU ermöglichen könnte. Am vergangenen Mittwoch unterzeichneten mehr als 70 Labour-Abgeordnete ein Schreiben mit der Forderung nach einer neuen Volksabstimmung. Die Zeit ist allerdings knapp: Experten schätzen den nötigen Vorlauf auf fünf Monate. Ob Großbritannien am Ende in der EU bleiben würde, ist offen, auch wenn Umfragen zuletzt eine knappe Mehrheit für die Austrittsgegner sahen.



Anders als viele in seiner Partei zieht Labour-Chef Jeremy Corbyn ein neu ausgehandeltes Brexit-Abkommen einem Referendum vor. Corbyn glaubt, er könne einen besseren Deal aushandeln mit vollem Zugang zum Binnenmarkt, die Zuwanderung von EU-Bürgern will aber auch er beschränken. Politikwissenschaftler Usherwood bezeichnet das als "Bullshit-Strategie". "Corbyn kümmert sich nicht wirklich ums Detail bei der EU und wie Artikel 50 (Ausstiegsklausel im EU-Vertrag) funktioniert, um zu verstehen, was möglich ist und was nich", sagt Usherwood.



Eine Neuwahl in Großbritannien könnte eine gütliche Brexit-Lösung voranbringen, zumal die oppositionelle Labour-Partei mehrheitlich eine engere Bindung an die EU mit Zollunion und Anbindung an den EU-Binnenmarkt befürwortet. Corbyn wollte den Sturz der Regierung von May am Mittwoch mit einem Misstrauensvotum erzwingen - und schaffte es wie erwartet nicht.



Bildquelle: dpa