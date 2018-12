Der mit der EU ausgehandelte Brexit-Vertrag soll Ende März einen geordneten Austritt ermöglichen. Premierministerin Theresa May nennt als spätesten Termin für eine Parlamentsabstimmung den 21. Januar. London will davor laut Brexit-Staatsminister Martin Callanan "rechtlich verbindliche" Zusagen zur Nordirland-Frage. Sie sollen sicherstellen, "dass das Vereinigte Königreich nicht dauerhaft in der irischen Auffanglösung gefangen bleibt". Diese würde spätestens Ende 2022 greifen, wenn die EU und Großbritannien sich nicht auf eine andere Lösung einigen. Das Vereinigte Königreich bliebe dann bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU, was die britischen Brexit-Hardliner ablehnen. Die EU will ihrerseits keine Nachverhandlungen zum Austrittsvertrag. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker stellt May lediglich "Klarstellungen" und "Interpretationen" in Aussicht.