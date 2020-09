Boris Johnson bei einer Debatte im Unterhaus.

Quelle: Jessica Taylor/UK Parliament/XinHua/dpa

Nach der vom britischen Parlament erzwungenen Vollbremsung beim Brexit muss Premierminister Boris Johnson wider Willen erneut das Gespräch mit Brüssel suchen. Er hatte angekündigt, Neuwahlen auszurufen, falls die EU eine weitere Verlängerung der Brexit-Frist bis 31. Januar gewährt.



Johnson hatte bereits in einem Brief am vergangenen Samstag unter dem Druck des Parlaments um einen Aufschub bis Ende Januar 2020 gebeten. Als fast sicher gilt, dass nun bis zum 31. Oktober kein geregelter Brexit möglich sein wird.