Premierministerin Theresa May lehnte die Vorschläge von Oppositionsführer Jeremy Corbyn ab, die unter anderem eine dauerhafte Zollunion mit der EU vorsehen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier forderte am Montag die Regierung in London auf, auf die Vorschläge Corbyns einzugehen. "Ich fand Corbyns Brief interessant in Ton und Inhalt", sagte er.