Eine solche Verlängerung würde bedeuten, dass Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnehmen müsste. Derzeit ist der EU-Austritt Großbritannien für den 12. April geplant, also in genau einer Woche. In London hat das Unterhaus das EU-Austrittsabkommen aber bereits drei Mal abgelehnt und auch noch keinem Alternativ- Plan für den Brexit zugestimmt.