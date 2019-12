Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien

Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson will eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit per Gesetz ausschließen. Das berichtete unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungsquellen.



Eine Verlängerung der Übergangsphase um bis zu zwei Jahre ist noch bis Juli möglich, doch Johnson lehnt das vehement ab. Der Premier will das Land am 31. Januar aus der EU führen. In einer Übergangsphase bis Ende 2020 bleibt aber noch so gut wie alles beim Alten.