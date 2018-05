Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs zwischen pro-irischen Katholiken und pro-britischen Protestanten in Nordirland wird am 10. April 1998 mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen offiziell Frieden geschaffen. In dem Vertrag regeln Großbritannien, die Republik Irland und Führer nordirischer Parteien in Belfast, dass Protestanten und Katholiken gemeinsam eine Regionalregierung stellen. Die Bevölkerungen Nordirlands und Irlands stimmen später in Referenden dem Abkommen zu. Die pro-irische IRA und pro-britische Loyalisten legen in der Folge ihre Waffen nieder. Dennoch kommt es bis in die jüngste Zeit zu einzelnen Gewaltakten auf beiden Seiten.