EU-Verhandlungsführer Michel Barnier. Quelle: Martti Kainulainen/Lehtikuva/dpa

In den Brexit-Verhandlungen ist aus Sicht von EU-Verhandlungsführer Michel Barnier das Ziel erreicht worden, eine "harte Grenze" mit wiedereingeführten Kontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zu verhindern.



Ziel sei es nun, eine finale Vereinbarung während der geplanten Übergangsphase nach dem Brexit zu klären, so Barnier. Reiche die Zeit nicht, könne die Übergangsphase verlängert werden, oder das gesamte Vereinigte Königreich bleibe in der Zollunion mit der EU.