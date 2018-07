Der Vorsitzende der britischen Handelskammer, Adam Marshall. Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die schleppenden Brexit-Verhandlungen ärgern immer mehr Unternehmen in Großbritannien. Die Wirtschaft sei bisher geduldig geblieben, sagte der Chef des britischen Handelskammerverbands BCC, Adam Marshall. Jetzt sei das Fass am Überlaufen.



Die Regierung will sich am Freitag bei einer Sitzung auf einen Plan für die künftige Beziehung zur EU einigen. Das Kabinett ist zerstritten. Die einen fordern einen klaren Bruch mit Brüssel. Die anderen wollen so eng wie möglich an die EU gebunden bleiben.