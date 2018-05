Europastaatsminister Michael Roth (SPD). Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bundesregierung verliert angesichts des unklaren Brexit-Kurses der britischen Premierministerin Theresa May langsam die Geduld. Die britische Regierung müsse endlich die Karten auf den Tisch legen und deutlich machen, wie sie sich das künftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vorstelle, sagte Europastaatsminister Michael Roth.



May hat für diesen Freitag eine Rede angekündigt, in der sie ihre Vision für die künftigen Beziehungen beschreiben will.