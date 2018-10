Großbritannien verlässt im März 2019 die Europäische Union. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Parteitag der britischen Konservativen will die EU in nur zwei Wochen einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen erreichen. Nun "sollten wir zur Sache kommen", forderte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Er bot London erneut ein umfassendes Handelsabkommen.



Die Brexit-Verhandlungen lagen seit Wochen praktisch auf Eis, weil die britische Regierungschefin Theresa May sich gegen interne Gegner ihres Kurses wehren muss. Den Parteitag in Birmingham überstand May jedoch unbeschadet.