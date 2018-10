EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die EU setzt auf einen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen bis zum EU-Gipfel in genau einer Woche. Dafür werde Tag und Nacht verhandelt, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel. Bis zum 17. Oktober sollte ein Austrittsabkommen "in Reichweite" sein.



Schwierigkeiten gibt es aber vor allem in der Grenzfrage zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Die britische Premierministerin Theresa May ist im Parlament auf die Stimmen der nordirischen Protestantenpartei angewiesen.