Die EU wartet auf Entscheidungen Großbritanniens. Symbolbild

Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Trotz einer Blockade in den Brexit-Gesprächen hofft die EU-Kommission auf eine baldige Ratifizierung des Austrittsvertrags. Das britische Parlament sei am Zuge, wichtige Entscheidungen zu treffen, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas. Ein Spitzentreffen beider Seiten sei vorerst nicht geplant.



Der EU-Austritt Großbritanniens ist für den 29. März angekündigt. Da im britischen Parlament weiter keine Mehrheit für das Abkommen in Sicht ist, gilt eine Verschiebung als wahrscheinlich.