Großbritannien und seine EU-Partner treten bei den Brexitverhandlungen auf der Stelle. EU-Ratspräsident Donald Tusk lehnte zentrale Teile des britischen Verhandlungsvorschlags beim Gipfeltreffen in Salzburg am Donnerstag als nicht umsetzbar ab. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verwies besonders auf gegenläufige Ansichten in Wirtschaftsfragen. Dagegen sagte die britische Premierministerin Theresa May, sie habe die einzigen ernsthaften Vorschläge unterbreitet.