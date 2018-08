Außenminister Maas (r, SPD) und EU-Chefunterhändler Barnier. Quelle: Jens Büttner/dpa

Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen pocht Außenminister Heiko Maas (SPD) auf eine Lösung für die künftige EU-Außengrenze in Irland. Ein Abkommen müsse garantieren, dass es keine "harte Grenze" zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland gebe.



Das sagte er in Berlin nach einem Gespräch mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier. "Dabei ist wichtig, dass diese Garantie unabhängig davon gelten muss, wie die EU und Großbritannien ihr künftiges Verhältnis ausgestalten", so Maas.