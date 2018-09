Britische Premierministerin May verlangt Resprekt. Archivbild Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Premierministerin Theresa May bleibt auch nach dem von Konfrontation geprägten Salzburger EU-Gipfel bei ihren Brexit-Plänen. "Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen", sagte May. Darauf müsse sich Großbritannien vorbereiten.



"Ich habe die EU immer mit Respekt behandelt. Großbritannien erwartet dasselbe", so May. Zugleich forderte sie neue Vorschläge von der EU. Sie werde weder das Ergebnis des Referendums rückgängig machen noch ihr Land auseinanderbrechen lassen.