Erst einmal gar nicht. Barnier betonte am Freitag, das von May vorgelegte Weißbuch lasse noch viele Fragen offen - und forderte Großbritannien auf, in der kommenden Woche an weiteren Vorschlägen zu arbeiten. Vor dem Ministertreffen hatten EU-Diplomaten gesagt, es sei ja schön, dass Großbritannien nun endlich einen Vorschlag habe. Aber selbst werde man nicht Position beziehen. Denn in den

Brexit-Verhandlungen gehe es vorerst um den Austrittsvertrag - nicht um die langfristigen Beziehungen, die die EU erst während einer knapp zweijährigen Übergangsphase nach dem Brexit vertraglich regeln will. Vorher will die EU nur eine luftige politische Erklärung. May hingegen braucht handfeste Zukunftsaussichten schon vor der Trennung.