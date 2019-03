Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Archivbild

Quelle: Alastair Grant/AP POOL/dpa

Nach dem Votum des britischen Parlaments für eine Verschiebung des EU-Austritts hofft Premierministerin Theresa May auf einen Erfolg für ihr Brexit-Abkommen im dritten Anlauf. Kommende Woche sollen die Abgeordneten über den Deal abstimmen.



May verknüpfte die Abstimmung mit einer Entscheidung über ihr Abkommen. Wenn die Abgeordneten bis Mittwoch für ihren Deal stimmten, sei eine kurze Verschiebung bis zum 30. Juni möglich. Andernfalls müsse Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnehmen.