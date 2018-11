Die EU-Minister wollen Brexit-Nachverhandlungen vermeiden.

Nach dem Brexit-Kompromiss mit Großbritannien will die Europäische Union Nachverhandlungen vermeiden. "Ich gehe davon aus, dass der Scheidungsvertrag, so wie er auf dem Tisch liegt, auch beschlossen wird", sagte Österreichs Europaminister Gernot Blümel vor einem Ministertreffen der 27 bleibenden EU-Staaten in Brüssel. Österreich führt derzeit den Vorsitz der EU-Länder.



Der Entwurf des Austrittsvertrags liegt seit wenigen Tagen auf dem Tisch. In Großbritannien gibt es großen Widerstand.