Flugzeug von Ryanair auf dem Flughafen Schönefeld.

Quelle: Bernd Settnik/ZB/dpa

Europas größter Billigflieger Ryanair verteilt wegen eines möglichen ungeordneten Brexits Ersatzteile aus dem englischen Zentrallager in Stansted auf andere EU-Standorte. Das sagte der Chef der Wartungssparte Ryanair Engineering, Karsten Mühlenfeld.



Das Ein- und Ausführen von Ersatzteilen könnte demnach bei einem ungeordneten Brexit erschwert werden - etwa durch Zollbeschränkungen. Größere Lager - neben dem Zentrallager in England - gibt es an den Standorten Bergamo, Madrid und Dublin.