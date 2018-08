Brüssel und London Quelle: Laurent Dubrule/EPA/dpa

Die neuen Brexit-Vorschläge aus London beschäftigen an diesem Freitag die 27 bleibenden EU-Länder in Brüssel. London will für die langfristigen Beziehungen zur EU eine Freihandelszone für Waren, aber nicht für Dienstleistungen. Gewünscht ist zudem eine Zollpartnerschaft. Die EU hat bislang sehr zurückhaltend reagiert. Es gebe noch viele Fragen, sagen Diplomaten.



Großbritannien tritt am 29. März 2019 aus der EU aus. Seit gut einem Jahr verhandeln beide Seiten über einen Austrittsvertrag.