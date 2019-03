Theresa May ist mit ihrem Brexit-Deal mit der EU erneut gescheitert. Schon vor der Abstimmung im britischen Parlament am Dienstag war festgelegt worden, wie es im Falle einer Ablehnung von Mays Deal weitergehen soll. Klarheit herrscht dabei aber nur über die nächsten beiden Tage. Was danach passiert, ist weiterhin offen.