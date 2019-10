Boris Johnson will am frühen Montagabend über eine Neuwahl abstimmen lassen. Der britische Premierminister strebt eine Wahl am 12. Dezember an - denn momentan hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Brexit-Streit um jede Stimme kämpfen. Zuvor hatte sich die EU auf einen flexiblen Brexit-Aufschub bis Ende Januar 2020 geeinigt. Boris Johnson wollte Großbritannien ursprünglich am 31. Oktober aus der EU führen.