69 Jahre alt, Labour-Vorsitzender, seit 1983 im britischen Parlament

Quelle: reuters

Position zum Brexit-Deal: Dem demokratischen Sozialisten Jeremy Corbyn ist die EU kaum mehr als eine kapitalistische Lobbyistenvereinigung. Er hat aber gegen den Brexit gestimmt und steht zur Parteilinie, nach der Großbritannien weiterhin der Zollunion und dem gemeinsamen Markt angehören soll. Die Labour-Partei wird vermutlich schon am 11. Dezember einen Gesetzeszusatz einbringen, der "no deal" - also einen ungeordneten Brexit - nicht zulässt.



Sollte Theresa Mays Deal bis zum 21. Januar 2019 nicht durch das Parlament sein, müsste Großbritannien in Brüssel um einen Aufschub des Austrittsdatums bitten. Die Labour-Partei unter Jeremy Corbyn strebt zwar Neuwahlen an, freundet sich aber langsam mit einem zweiten Referendum an.