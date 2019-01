Die Premierministerin verfügt mit ihren Tories im Unterhaus nicht über eine eigene Mehrheit. May führt eine Minderheitsregierung, die von der nordirischen unionistischen Partei DUP geduldet wird. Die DUP hat sich vehement gegen den EU-Austrittsvertrag ausgesprochen, weil sie eine Trennung Nordirlands von Großbritannien fürchtet. Allerdings hat sie angekündigt, May bei dem Misstrauensvotum zu unterstützen.



Auch ist zu erwarten, dass die Abgeordneten der Tories an Mays Seite stehen werden, da kaum jemand ein Interesse an Neuwahlen hat. Denn der Ausgang einer Wahl in dem zutiefst gespaltenen Land scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig offen. Beobachter gehen daher davon aus, dass May das Misstrauensvotum überstehen wird. "Die stärkste Karte in ihrer Hand bleibt, dass niemand einen Vorschlag hat, der bessere Chancen hat, eine Mehrheit zu bekommen", sagte unter anderem der britische Botschafter Sebastian Wood im ZDF.