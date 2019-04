Kathedrale Notre-Dame nach dem Brand.

Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris seine Solidarität mit den Menschen in Frankreich zum Ausdruck gebracht.



"Was gestern mit Ihrer Bischofskirche Notre-Dame geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen", schrieb Marx an den Erzbischof von Paris, Michel Aupetit. "Ich übermittle Ihnen, den Gläubigen des Erzbistums Paris und allen Menschen Frankreichs meine tief empfundene Anteilnahme."