Kassenbon in einer Bäckerei. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Das Handwerk hat Finanzminister Olaf Scholz zu Änderungen bei der Bonpflicht aufgefordert. In einem Brief der Spitze des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) an den SPD-Politiker wird Scholz "eindringlich" darum gebeten, für praxistaugliche Regelungen einzutreten und diese kurzfristig mit den Bundesländern abzustimmen.



Die zu Jahresbeginn in Kraft getretene Bonpflicht habe bei "bargeldintensiven Gewerken" zu großem Unverständnis und erheblichen bürokratischen Mehrbelastungen geführt, schreibt der ZDH.