Julia Klöckner schaut mit Sorge nach Belgien. Archivbild Quelle: Gregor Fischer/dpa

Angesichts der Afrikanischen Schweinepest sollten nach Ansicht von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) auch Soldaten und Beschäftigte im Gesundheitswesen besonders achtsam sein.



Sie betrachte die Einschleppung der Tierseuche nach Belgien mit großer Sorge, heißt es in einem Schreiben Klöckners an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU). Darin bittet sie die Kabinettskollegen um Sensibilisierung in dieser Frage in ihren Bereichen.