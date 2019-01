Prinz Philip am Steuer eines Autos. Archivbild

Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Nach seinem Verkehrsunfall in Ostengland hat sich Prinz Philip bei einer Frau entschuldigt, die sich dabei das Handgelenk gebrochen hatte. Der "Sunday Mirror" veröffentlichte eine Kopie eines Briefes, den der 97-Jährige an Emma Fairweather schrieb.



Es tue ihm "zutiefst leid", dass Fairweather den Knochenbruch erlitten habe, heißt es darin. Prinz Philip war vor anderthalb Wochen in der Nähe des königlichen Landsitzes Sandringham mit seinem Geländewagen mit einem Kia zusammengestoßen.