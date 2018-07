Donald Trump und Kim Jong Un in Singapur. Quelle: Kevin Lim/The Straits Times/BERNAMA/Kevin Lim/THE STRAITS TI/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich in einem Dankesbrief an US-Präsident Donald Trump gewandt. Trump veröffentlichte das Schreiben auf seinem Twitter-Konto.



In dem Brief bezeichnet Kim das Gipfeltreffen mit Trump am 12. Juni in Singapur als Beginn einer "bedeutsamen Reise" und gibt der Hoffnung auf ein neuerliches Treffen Ausdruck. Er spricht von "epochalen Fortschritten". Trump bezeichnete den Brief als "sehr netten Kommentar". "Große Fortschritte werden erzielt", betonte auch er.