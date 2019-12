Frans Timmermans.

Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa/Archivbild

Etwa einen Monat vor dem geplanten Brexit hat der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, einen Liebesbrief an Großbritannien geschrieben.



Timmermans schrieb in einem Beitrag für die britische Zeitung "The Guardian": "Ich kenne dich jetzt. Und ich liebe dich ... Ich kenne deine Stärken und Schwächen. Ich weiß, du kannst großzügig, aber auch geizig sein." Er schließt den Brief mit dem Angebot, dass Großbritannien jederzeit willkommen sei, in die EU zurückzukehren.